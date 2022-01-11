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Haberler Yaşam Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 11.01.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 22:25

Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

Son dakika haberleri: İstanbul Tuzla'da yaşanan kan donduran cinayette Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda katledildi. Gözaltına alınan şüpheli Dönmez, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıktan 3 ayrı suçtan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçu Dilara Yıldız'a atan şüpheli Oktay Dönmez, savunmasıyla pes dedirtti. "Dilara panikleyince cinnet geçirdim" diyen şüpheli eski nişanlı, Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

Son dakika haberleri: Tuzla'da bir restoranda meydana gelen korkunç olayda dün gece saat 22.00 sıralarında iddiaya göre Oktay Dönmez (29) eski nişanlısı olan Avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldürdü.

Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

Annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinin anahtarını değiştiren Oktay Dönmez, 10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kaldı. Avukat Dilara Yıldız eve geldiğinde ise Dönmez, genç kadını silah zoruyla alıkoyarak darbetti.

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Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

POLİSİ GÖRÜNCE DEHŞET SAÇMIŞ

Dilara Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobilini kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı iddia edilen Dönmez, eski nişanlısı olan Yıldız'ı ölümle tehdit ederek zorla restorana götürdü. Bir süre sonra masaya gelen Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşının şüphelenip polisi araması üzerine restorana polis ekipleri geldi. Polisleri görünce çıldıran Dönmez, genç kadına elindeki silahla ateş etmeye başladı.

Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Yaşanan vahşetin ardından eski uzman çavuş Oktay Dönmez polis tarafından gözaltına alınırken Avukat Dilara Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Emniyete götürülen şüpheli Dönmez, işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

Savcılıktan 'Tasarlayarak öldürme', 'Silahla yapmaya teşebbüs', 'Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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