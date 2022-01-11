Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

Son dakika haberleri: İstanbul Tuzla'da yaşanan kan donduran cinayette Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda katledildi. Gözaltına alınan şüpheli Dönmez, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıktan 3 ayrı suçtan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçu Dilara Yıldız'a atan şüpheli Oktay Dönmez, savunmasıyla pes dedirtti. "Dilara panikleyince cinnet geçirdim" diyen şüpheli eski nişanlı, Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.