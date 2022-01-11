Avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında son dakika: Tutuklanan şüphelinin Hakimlik savunması pes dedirtti

POLİSİ GÖRÜNCE DEHŞET SAÇMIŞ

Dilara Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobilini kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı iddia edilen Dönmez, eski nişanlısı olan Yıldız'ı ölümle tehdit ederek zorla restorana götürdü. Bir süre sonra masaya gelen Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşının şüphelenip polisi araması üzerine restorana polis ekipleri geldi. Polisleri görünce çıldıran Dönmez, genç kadına elindeki silahla ateş etmeye başladı.