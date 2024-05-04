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Haberler Yaşam Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 22:39

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağkur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum ne, emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısını aralıyor ve 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞKUR 7200 PRİM SON DURUM GELİŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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