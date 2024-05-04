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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
22:39
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağkur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum ne, emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?