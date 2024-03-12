Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

TIR ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin polise verdiği verdiği ilk ifadesinde, Avcılar Ambarlı limanına doğru seyir halinde iken olayın meydana geldiğini, yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracının 3.80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını, olayın neden meydana geldiğini anlamadığını söyledi.