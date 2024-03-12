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Haberler Yaşam Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:04

Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Bakırköy'de dün akşam saatlerinde üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan ve iftara gittikleri belirlenen Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (17) feci şekilde can verdi. TIR şoförü Mehmet F. "Tabelaları görmedim" savunması yaparken kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği görülüyor.

Yunus Emre KAVAK
Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Feci kaza dün akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy'de meydana geldi.

Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

DÖRT KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) feci şekilde can verdi.

Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

TIR ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin polise verdiği verdiği ilk ifadesinde, Avcılar Ambarlı limanına doğru seyir halinde iken olayın meydana geldiğini, yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracının 3.80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını, olayın neden meydana geldiğini anlamadığını söyledi.

Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği görülüyor.

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