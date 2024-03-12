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Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
15:04
Bakırköy’de TIR faciası! 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Bakırköy'de dün akşam saatlerinde üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan ve iftara gittikleri belirlenen Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (17) feci şekilde can verdi. TIR şoförü Mehmet F. "Tabelaları görmedim" savunması yaparken kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği görülüyor.