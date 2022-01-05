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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bedelli askerlik 2022 ücreti belli oldu! Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:14

SON DAKİKA: Bedelli askerlik 2022 ücreti belli oldu! Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2022 Ocak ayı memur zammıyla beraber artacak olan ücretle ilgili binlerce yükümlünün bekleyişi sürüyordu. 40.000 gösterge x memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre hesaplanan bu tutar her yıl Temmuz ve Ocak zamlarından etkileniyor. Konuyla ilgili olarak "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ücret 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükselmişti. Peki, 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar…

Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Bedelli askerlik ücreti SON DAKİKA belli oldu!

Yeni yılla beraber zamlanan bir ücret de bedelli askerlik ücreti oldu. Milyonlarca gencin merakla beklediği tutar geçtiğimiz gün enflasyonla beraber memurlara yapılan zam sonrası netleşmiş oldu. Bilindiği üzere bu tutar geçtiğimiz 2021 yılında 43 bin 150 lira olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ve tüm detaylar…

Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Bedelli askerlik ücreti SON DAKİKA belli oldu!

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU!

2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ücretinin 56 bin 500 lira olarak açıklandı

(Bu ücret; şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge x memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre hesaplanıyor.)

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Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Bedelli askerlik ücreti SON DAKİKA belli oldu!

Bedelli askerlik uygulamasından, askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilmektedir. Böylece, bedelli askerlik yaş sınırı artık ortadan kaldırılmıştır.


Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Bedelli askerlik ücreti SON DAKİKA belli oldu!

Bedelli askerlikten, askerlik çağına gelmiş, askerliğini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmayan, bakaya durumunda olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilir.

Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Bedelli askerlik ücreti SON DAKİKA belli oldu!

Bu koşulları sağlayan ve Kanun ile belirlenen hesaplama usulüne göre belirlenen bedelli askerlik ücretini ödeyen kişiler, bedelli askerlik uygulaması kapsamında 1 aylık temel askerlik eğitimini almak üzere silah altına alınırlar. Bu temel eğitim tamamlandıktan sonra ise yükümlüler vatan hizmeti olan askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılırlar.

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