SON DAKİKA: Bedelli askerlik 2022 ücreti belli oldu! Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2022 Ocak ayı memur zammıyla beraber artacak olan ücretle ilgili binlerce yükümlünün bekleyişi sürüyordu. 40.000 gösterge x memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre hesaplanan bu tutar her yıl Temmuz ve Ocak zamlarından etkileniyor. Konuyla ilgili olarak "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ücret 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükselmişti. Peki, 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar…