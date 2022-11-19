Haberler Yaşam BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:53

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Bugün sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre; benzin fiyatına bugünden (19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla beraber son dönemde Akaryakıt fiyatları da sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bu noktada ise "19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilindiği gibi iki gün önce de yine benzinde 77 kuruş indirime gidildiği duyurulmuştu. Peki, 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte tüm bu detaylar.