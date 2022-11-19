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Haberler Yaşam BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:53

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Bugün sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre; benzin fiyatına bugünden (19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla beraber son dönemde Akaryakıt fiyatları da sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bu noktada ise "19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilindiği gibi iki gün önce de yine benzinde 77 kuruş indirime gidildiği duyurulmuştu. Peki, 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte tüm bu detaylar.

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasındaki düşüşle birlikte akaryakıt piyasalarından indirim haberleri peş peşe geldi. Bu noktada "19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Benzine indirim geldiği duyurulurken motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Peki, 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte tüm bu detaylar.

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.

BİR İNDİRİM DE BENZİN FİYATI İÇİN GERÇEKLEŞTİ

Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

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BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

Benzine bugünden (19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Benzine iki gün önce de 77 kuruş indirim gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,18 liradan satılıyor.

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.79

Benzinin litresi 21.19

Ankara

Motorin litresi 24.94

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 24.96

Benzinin litresi 21.37

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