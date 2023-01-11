Haberler Yaşam GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:19

GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika benzine indirim geldi. Uzun süredir vatandaşlar benzine indirim mi var, akaryakıta zam mı geldi sorularını soruyor. Küresel ekonomideki çalkalanmalar, dünya Merkez Bankalarının faiz politikası, Rus Ukrayna savaşı ve Brent Petrol'ün durumu, akaryakıt fiyatları üzerinde dolaylı veya dolaysız etkileri oluşturuyor. Bu noktada gelen akaryakıt indirimi sonrası "benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları araç sahipleri tarafından yanıt arıyor. Mazota indirim şu an gelmezken, motorin fiyatları bu sebeple aynı kalmış durumda. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da 11 Ocak LPG, motorin ve benzin fiyatı