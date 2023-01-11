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Haberler Yaşam GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:19

GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika benzine indirim geldi. Uzun süredir vatandaşlar benzine indirim mi var, akaryakıta zam mı geldi sorularını soruyor. Küresel ekonomideki çalkalanmalar, dünya Merkez Bankalarının faiz politikası, Rus Ukrayna savaşı ve Brent Petrol'ün durumu, akaryakıt fiyatları üzerinde dolaylı veya dolaysız etkileri oluşturuyor. Bu noktada gelen akaryakıt indirimi sonrası "benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları araç sahipleri tarafından yanıt arıyor. Mazota indirim şu an gelmezken, motorin fiyatları bu sebeple aynı kalmış durumda. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da 11 Ocak LPG, motorin ve benzin fiyatı

GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 63 kuruşluk indirim gelmesiyle birlikte araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalara girişti. Brent Petrol'deki düşüş sonucu benzin fiyatları düşerken, mazota indirim şu anlık yok. İşte 11 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 63 kuruşluk indirim geldi.

İşte, güncel mazot ve benzin fiyatı...

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GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,89 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18,88 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATI 11 OCAK 2023: Benzine indirim sonrası İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,07 TL

Motorin fiyatı: 22,34 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

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