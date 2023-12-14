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Haberler Yaşam Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1'lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:19

Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1'lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

İnsanlığın sadece yüzde 1'inin çözebildiği birkaç soru, son günlerde tüm dünyanın gündeminde. Nüfusun büyük bölümünün ilk seferde bu soruları cevap vermekte başarısız olması, bu bulmacaya karşı ilgiyi artırdı. İşte zekanızı test etmek için o test…

Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1’lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

Araştırmalar, zor bulmacalar ve zeka oyunları çözerek beyninizi ne kadar çok çalıştırırsanız, zihninizin o kadar keskinleştiğini kanıtladı.

Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1’lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

Bu zeka oyunu ise problem çözme becerilerinizi geliştirebilir ve eleştirel düşüncenizi geliştirebilir.

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Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1’lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

Aşağıda sunulan üç soruyu 20 saniye içinde çözebilen oyuncuların dahiler arasında ilk yüzde birlik dilimde yer alacağı söyleniyor.

Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1’lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

Bu yüzdeye girenlerin mantıksal düşünme becerileri yüksektir ve sağduyu düzeyi yüksek olarak belirtiliyor.

Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1’lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

Soru 1:

Bir hokey sopası ve bir topun maliyeti 50 liradır. Sopa toptan 49 lira daha pahalıysa her birinin fiyatı ne kadardır?

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