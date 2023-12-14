Haberler Yaşam Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1'lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:19

Bu soruyu sadece dahiler cevaplıyor! Eğer %1'lik dilimdeyseniz 20 saniyede çözebilirsiniz...

İnsanlığın sadece yüzde 1'inin çözebildiği birkaç soru, son günlerde tüm dünyanın gündeminde. Nüfusun büyük bölümünün ilk seferde bu soruları cevap vermekte başarısız olması, bu bulmacaya karşı ilgiyi artırdı. İşte zekanızı test etmek için o test…