Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! 'Meğer uyurken unutmuşum'
Giriş Tarihi: 11.05.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 14:08

Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! 'Meğer uyurken unutmuşum'

İnternette yayınlanan videoda hastasının gözünden 23 kontakt lens çıkaran doktor görenleri dehşete düşürdü. Bulanıklık şikayetiyle doktora giden hastanın yaptığı hatayı anlatan doktor diğer lens kullanıcılarının da dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! ’Meğer uyurken unutmuşum’

Gözünde bir şey hissettiğini hastayı muayene eden doktor dehşete düştü.

Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! ’Meğer uyurken unutmuşum’

Dr. Katerina Kurteeva, yardım etmek için ağrının kaynağını aramaya koyuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! ’Meğer uyurken unutmuşum’

Kısa sürede toplam 23 ayrı kontakt lens olduğunu ve bunların çıkarılması gerektiğini ve görüntünün de hayal ettiğiniz kadar korkunç olduğunu keşfetti.

Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! ’Meğer uyurken unutmuşum’

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Kurteeva, takipçilerine insanların neden kontakt lenslerinizle uyumanın gerçekten kötü bir fikir olduğunu söylediğini tam olarak gösterdi.

Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! ’Meğer uyurken unutmuşum’

Video "Kontakt lenslerinizle uyumayın" başlığıyla yayınlandı ve izleyicilere, hastanın uyumadan önce lenslerini çıkarmayı sürekli unuttuğu ve yenilerini takmaya devam ettiği söyleniyordu.

SON DAKİKA