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Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! 'Meğer uyurken unutmuşum'
Giriş Tarihi: 11.05.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
14:08
Bulanıklık şikayetiyle gitti gözünden 23 kontakt lens çıkarıldı! 'Meğer uyurken unutmuşum'
İnternette yayınlanan videoda hastasının gözünden 23 kontakt lens çıkaran doktor görenleri dehşete düşürdü. Bulanıklık şikayetiyle doktora giden hastanın yaptığı hatayı anlatan doktor diğer lens kullanıcılarının da dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.