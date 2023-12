1780 yılında yaşamını yitiren Dünya'nın en uzun burunlu insanı olan Thomas Wedders, balmumu heykeliyle günümüzde dikkat çekiyor. Thomas Wedders'a ait balmumu heykeli ilginç eserlerin sergilendiği "Ripley's Believe It or Not!" müzesinde yer alıyor.