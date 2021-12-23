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Haberler Yaşam Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan’ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 20:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 20:49

Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan’ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni bölümüyle ekrana gelirken Sema karakteri dikkat çekiyor. Geçen haftaki bölümlerde Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil'in mezarlıkta Sema İpekoğlu'nu ziyaret ettiğini görüyor ve onun kim olduğunu sorguluyor. Kitaptaki bilgilere göre; Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Peki Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan'ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında? İşte bilgiler…

Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan’ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?

Camdaki Kız Sema kimdir, nasıl öldü sorusuna dizinin severleri yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide Sema karakteri dikkat çekerken kitaptaki bilgilere göre; Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Camdaki Kız dizisinde Sema'ya hayat veren Dilara Aras tiyatro ve dizi film oyuncusudur. Peki Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan'ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?

Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan’ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?

SEMA İPEKOĞLU KİMDİR?

Anne Feride kızı Sema'yı trajik bir şekilde kaybettikten sonra asla artık eskisi gibi olamamıştır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir.

Sema'nın ölümünün ardından bir daha eskisi gibi olamayan Feride, yeniden aynı şeyleri yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

Nalan ve Sedat'ın bir araya gelmesiyle birlikte Feride, ölen kızının hayalini eskisinden daha sık görmeye başlamıştır.

Camdaki Kız'ın dizisinde Nalan annesine Sema İpekoğlu'nun kim olduğunu soruyor.

Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir.

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Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan’ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?

CAMDAKİ KIZ SEMA ( DİLARA ARAS) GERÇEKTE KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Sema'ya hayat veren Dilara Aras tiyatro ve dizi film oyuncusu. 17 Aralık 1991 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Mayıs 1989, İstanbul doğumlu olduğu bilgisi yer almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro topluluğunda yer aldı. 473. Mesir Festivali "Hafsa Sultanı" seçildi. Bir sene boyunca Manisa şehrini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda Manisa Belediyesi Konservatuarı'nı dereceyle kazandı.

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