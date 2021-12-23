Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan’ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında?

SEMA İPEKOĞLU KİMDİR?

Anne Feride kızı Sema'yı trajik bir şekilde kaybettikten sonra asla artık eskisi gibi olamamıştır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir.

Sema'nın ölümünün ardından bir daha eskisi gibi olamayan Feride, yeniden aynı şeyleri yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

Nalan ve Sedat'ın bir araya gelmesiyle birlikte Feride, ölen kızının hayalini eskisinden daha sık görmeye başlamıştır.

Camdaki Kız'ın dizisinde Nalan annesine Sema İpekoğlu'nun kim olduğunu soruyor.

Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir.