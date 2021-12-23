Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni bölümüyle ekrana gelirken Sema karakteri dikkat çekiyor. Geçen haftaki bölümlerde Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil'in mezarlıkta Sema İpekoğlu'nu ziyaret ettiğini görüyor ve onun kim olduğunu sorguluyor. Kitaptaki bilgilere göre; Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Peki Camdaki Kız Sema kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız Nalan'ın annesi canlandıran Dilara Aras kimdir, kaç yaşında? İşte bilgiler…