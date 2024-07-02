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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:07
CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları düştü. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 2 Temmuz altın fiyatları araştırması yapıyor. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.444 liradan işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 2 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…