CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 2 Temmuz Salı günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftaya aşağı yönlü bir ivme ile başlayan gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken Kapalıçarşı ve kuyumcularda sarı metal alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?