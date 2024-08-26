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Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:02

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesinden uzaklaşarak bir miktar geriledi. Bugün alım satım yapacak vatandaşlar 26 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları için sorgulamalara başladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini kucaklayan gram altın bugün 2743 TL'den işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 26 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

26 Ağustos Pazartesi günü altının onsu 2.511 dolardan işlem görürken gram altın 2.743 TL olarak güne başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.743,66

SATIŞ(TL) 2.744,16

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.530,00
SATIŞ(TL) 4.592,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 18.830,00
SATIŞ(TL) 18.840,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.510,74

SATIŞ(USD) 2.511,00

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