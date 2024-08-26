Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:02
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesinden uzaklaşarak bir miktar geriledi. Bugün alım satım yapacak vatandaşlar 26 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları için sorgulamalara başladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini kucaklayan gram altın bugün 2743 TL'den işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 26 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…