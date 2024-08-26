CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2024: Bugün gam, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

26 Ağustos Pazartesi günü altının onsu 2.511 dolardan işlem görürken gram altın 2.743 TL olarak güne başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...