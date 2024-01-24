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Haberler Yaşam Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:58

Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...

Dünyanın en çok çay içen ülkeleri sıralamasında kişi başı 3,16 kg ile ilk sırada geliyoruz. Her ne kadar bu kadar çok sevsek de çayın demleme yöntemleri konusunda birçok çelişkiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bir kimyacı, en iyi çayı demlemenin yönteminin basit bir ipucundan geçtiğini anlattı.

Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...

Kimyager Dr. Michelle Francl, bilimsel olarak içeceklerdeki acılığı hafifleten şeyin, basit bir kimya denemesinden geçtiğini belirtiyor.

Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...

İngiltere'de yayınlanan Royal Society of Chemistry'nin çıkardığı, "The Chemistry of Tea" (Çayın Kimyası) adlı kitap, alışık olmadığımız birkaç formül sunuyor.

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Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...

Dr. Francl, kimyanın güzelliğinin aynı zamanda günlük hayatta uygulanabilecek birçok formül sunduğu harika tatlara ulaşılabileceğini anlattı.

Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...

Francl, sadece az bir tutam sofra tuzu kullanmanın fincandaki çayın tadındaki acılığı ortadan kaldırdığını belirtti.

Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...

Bunun sebebi; "anahtar element" olan sodyum iyonunun "acı tat algısını üreten" kimyasal mekanizmasıyla etkileşime girmesi olarak tanımlanıyor.

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