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Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
10:58
Çayı bunca zaman yanlış demliyormuşuz! İçmelere doyulmaz çayın sırrını uzmanı verdi: Demlerken içine bir tutam...
Dünyanın en çok çay içen ülkeleri sıralamasında kişi başı 3,16 kg ile ilk sırada geliyoruz. Her ne kadar bu kadar çok sevsek de çayın demleme yöntemleri konusunda birçok çelişkiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bir kimyacı, en iyi çayı demlemenin yönteminin basit bir ipucundan geçtiğini anlattı.