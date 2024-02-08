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Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…
Giriş Tarihi: 08.02.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
16:00
Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Kamuran Pınar A. 11 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı kaçırıp eve kapattı. Açlıktan ve susuzluktan bir deri bir kemik kalan talihsiz yavru devlet koruması altına alındı. Olaydan sonra tutuklanan vicdansız teyze, geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Cem'in annesi ise karara isyan ederek, evladının gördüğü işkenceleri şöyle anlattı