Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

ANNE YASEMİN A.'DAN İŞKENCE İDDİALARI

İtiraz dilekçesi, bir üst mahkeme olan Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, Antalya'da annesiyle yaşayan Cem Muhammet de tedbir amacıyla yeniden devlet korumasına alındı. Yasemin A., kendi avukatının da karara itiraz ettiğini, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyleyerek, "Muhtemelen kişi, cezaevine girene kadar kalacaktır. Normal görüşmelerimiz devam ediyor. Ailelerin 3 haftada 1 çocukları yasal olarak görme hakları var. Ancak şu anda böyle bir tedbir gerekti" dedi.



