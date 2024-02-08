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Haberler Yaşam Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…
Giriş Tarihi: 08.02.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:00

Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Kamuran Pınar A. 11 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı kaçırıp eve kapattı. Açlıktan ve susuzluktan bir deri bir kemik kalan talihsiz yavru devlet koruması altına alındı. Olaydan sonra tutuklanan vicdansız teyze, geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Cem'in annesi ise karara isyan ederek, evladının gördüğü işkenceleri şöyle anlattı

DHA
Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

Korkunç olay 2 yıl önce Bursa'da yaşandı. Çöp eve dönen dairede yarı baygın bulanan Cem Muhammet A. koruma altına alındı. Onu bir odaya hapseden teyzesi Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.

Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin korumaya aldığı ve Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A., ardından, Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Cem Muhammet, fiziki ve psikolojik tedavisi sonrası da annesine teslim edilip, Antalya'da yeni bir yaşam kurdu.

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Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ GELDİ
Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A. ise 6'ncı duruşmada, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurulup adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, çocuğun can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski bulunduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak, sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.

Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

ANNE YASEMİN A.'DAN İŞKENCE İDDİALARI
İtiraz dilekçesi, bir üst mahkeme olan Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, Antalya'da annesiyle yaşayan Cem Muhammet de tedbir amacıyla yeniden devlet korumasına alındı. Yasemin A., kendi avukatının da karara itiraz ettiğini, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyleyerek, "Muhtemelen kişi, cezaevine girene kadar kalacaktır. Normal görüşmelerimiz devam ediyor. Ailelerin 3 haftada 1 çocukları yasal olarak görme hakları var. Ancak şu anda böyle bir tedbir gerekti" dedi.

Çöp evde bulunan çocuk olayında korkunç işkenceler: Kafasına çekiçle vurup şişe kırmışlar ve…

"BOKS TORBASINI ALDI, SÜREKLİ TEKME ATTI!"
Tahliye kararını duyan oğlunun öfke nöbetine girdiğini söyleyen Yasemin A., "Kuruma teslim etmeden 1 gün önce uygun şekilde söyledim. O akşam, boks torbasını aldı, sürekli tekme attı. Çocuk bir şeylerden öfkesini çıkartmak istiyor, bunu doğru bulmuyor. 'Nasıl olur?' diyor. 'Düzeltileceğine inanıyorum. Mutlaka cezasını çekecek' dedim. Söz verdim" diye konuştu.

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