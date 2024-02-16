Çöp evde bulunan çocuk olayında yeni gelişme: Teyze Kamuran Pınar A. serbest kalmıştı…

Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polis, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çöp evin temizlenmesi için de Nilüfer Belediyesi ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp, içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan Cem Muhammet A. isimli çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.