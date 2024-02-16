Haberler
Yaşam
Çöp evde bulunan çocuk olayında yeni gelişme: Teyze Kamuran Pınar A. serbest kalmıştı…
Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:41
Türkiye'yi sarsan olay 2020 yılında Bursa'da yaşanmıştı. Kamuran Pınar A., yeğeni Cem Muhammet'i 1 yıl boyunca çöp evde saklamıştı! Belediye ekiplerinde şans eseri bulunan talihsiz çocuk devlet korumasına alınmıştı. Akli dengesi yerinde çıkan Kamuran Pınar A. ise geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı. Cem Muhammet yeniden devlet korumasına alınırken teyzeyle ilgili yeni gelişme yaşandı… İşte detaylar!