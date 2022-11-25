HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

Hayırlı Cumalar mesajı Müslümanlar arasında paylaşılmaya başladı. İslam aleminin bayramı olarak görülen bu mübarek günde sevdiklerinin ve tanıdıklarının Cuma gününü mübarek etmek isteyenler sosyal medya ve kısa mesaj yoluyla dualarını iletiyor. Hayırlı Cuma mesajları hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, farklı ve en yeni seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. Müslüman alemi camilerde namazlarını eda etmek için bir araya geliyor. Resimli Cuma mesajı seçenekleri de araştırılıyor. En güzel hayırlı Cuma mesajları 2022 ile "Cumanız mübarek olsun"