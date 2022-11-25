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Haberler Yaşam HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:25

HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

Hayırlı Cumalar mesajı Müslümanlar arasında paylaşılmaya başladı. İslam aleminin bayramı olarak görülen bu mübarek günde sevdiklerinin ve tanıdıklarının Cuma gününü mübarek etmek isteyenler sosyal medya ve kısa mesaj yoluyla dualarını iletiyor. Hayırlı Cuma mesajları hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, farklı ve en yeni seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. Müslüman alemi camilerde namazlarını eda etmek için bir araya geliyor. Resimli Cuma mesajı seçenekleri de araştırılıyor. En güzel hayırlı Cuma mesajları 2022 ile "Cumanız mübarek olsun"

HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

Cuma mesajları resimli seçenekleriyle bu hafta da gündemdeki yerini aldı. 25 Kasım 2022 tarihine özel hayırlı cumalar mesajı derlemesi İslam alemi tarafından araştırılıyor. Tanıdıklarına, eşe, dosta ve sevdiklerine cumanız mübarek olsun demek isteyenler Whatsapp, Instagram ve Facebook paylaşımlarına başlarken Cuma mesajı ve sözleri göndermek isteyenler de telefonları başındalar. İslam aleminin bayramı ibadet dolu geçiriliyor. Hayırlı Cuma mesajı seçenekleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, en güzel, hadisli, dualı, ayetli, en yeni Cuma mesajları...

HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

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HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun

HAYIRLI CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2022 | Hadisli, dualı, ayetli, farklı, en yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajı seçenekleri yayında!

DUALI CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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