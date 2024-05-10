Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 08:42

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları resimli 2024 galerisi bir kez daha gündemdeki yerini aldı. İslam aleminin heyecanla beklediği bu özel günde birbirlerine dualarını göndermek isteyen Müslümanlar, sosyal medya ve telefon üzerinden sevdiklerine Hayırlı Cumalar diliyor. Cuma günü sözleri hadisli, dualı ve ayetli seçenekleri ile değerlendirilirken en güzel Cuma mesajlarını göndermek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte; en güzel, yeni, farklı, duygusal, kısa, uzun, yazılı Cuma mesajları gönder-paylaş!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılıyor. Bayram niteliğinde geçirilen oldukça önemli bugünde hutbeyle de dini değerler hatırlanıyor. Camilerin yolu tutulurken Hayırlı Cumalar veya Cumanız Mübarek Olsun mesajı göndermek isteyenler telefonlarına sarıldı. Bu noktada Cuma günü mesajları ve Cuma sözleri en çok araştırılanlar arasında. 10 Mayıs gününe özel hazırlanan galeri yayında. İşte, dualı, en güzel, yeni Cuma mesajları 2024...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı, dualı, ayetli, kısa ve öz Cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

SON DAKİKA