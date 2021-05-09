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Haberler Yaşam Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık
Giriş Tarihi: 09.05.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 11:17

'de sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

'de bu yıl sessiz sedasız kutlandı. Darülaceze sakinlerinin kimi sevdiklerine kavuşamamanın hüznünü yaşadı. Kimi ise arkadaşlarının ve yakınlarının vefasızlığından dert yandı

Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

'de bu yıl buruk şekilde yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece izinle birinci derece yakınlarının ziyaret edebileceği Darülaceze sakinleri, pandemi nedeniyle yalnız kalmaktan dertli.

Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

sakinlerinden 80 yaşındaki Sevim Altun, çocuklarını çok özlediğini belirterek, "Çocuklarımı çok seviyorum. Pandemi olmasaydı bu 'nde kesin gelirlerdi. Artık pandemi nedeniyle istediğimiz gibi görüşemiyoruz. Çok özledim çocuklarımı. Rabbim anneleri çocuklarından ayırmasın" diye konuştu.

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Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

Üç oğlunu Van depreminde kaybettiğini anlatan 85 yaşındaki Fatma Güler, "Üç evladı kaybetmek hiç kolay değil. İki ay hastanede yattım. Anneler evlatlarını kırmasın, onlarla tatlı dille konuşsun. Ben eskiden çocuklarımla çok mutluydum" dedi.

Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

'ye geleli 3 gün olduğunu söyleyen Canan İpekyol, "Bütün annelerin 'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Benim çocuğum yok ama evrende olan bütün çocuklar, benim çocuklarım. Darülaceze'ye gelmeden önce bir süre kardeşimle yaşadım. Ancak birlikte yapamadık" şeklinde konuştu. 80 yaşındaki Nevin Özhan ise, "Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerin kıymetini bilin, öyle bilin ki kölesi olun annelerin. Benim çocuklarım yok. Tek başımayım. Ailemi rahatsız etmek istemediğim için kendi isteğimle Darülaceze'ye geldim" dedi.

Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

4 senedir 'de olduğunu söyleyen Tezcan Anlı ise "Alzheimer hastasıyım annemden baya geçti. Çocuklarım yok. Her şeyimi Darülaceze'ye bağışladım. Geçen senelerde burası çok dolu olurdu. Biz de çok mutlu sevinirdik. Hatta bütün yeğenlerim ve kardeşlerim gelirdi. Bu sene garip kaldık" diye konuştu. Nigar Gökçe de "Üzgünüm çünkü annem hayatta değil. Ailem yok tek başımayım. Ama ailemi Darülaceze 'de buldum. Bugün annem hayatta olmadığı için kötü geçiyor. Yoksa ben annemle hep beraberdim. Annemi bırakmamak için hiç evlenmedim" ifadelerini kullandı.

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