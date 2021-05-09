Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

Darülaceze'ye geleli 3 gün olduğunu söyleyen Canan İpekyol, "Bütün annelerin Anneler Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Benim çocuğum yok ama evrende olan bütün çocuklar, benim çocuklarım. Darülaceze'ye gelmeden önce bir süre kardeşimle yaşadım. Ancak birlikte yapamadık" şeklinde konuştu. 80 yaşındaki Nevin Özhan ise, "Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerin kıymetini bilin, öyle bilin ki kölesi olun annelerin. Benim çocuklarım yok. Tek başımayım. Ailemi rahatsız etmek istemediğim için kendi isteğimle Darülaceze'ye geldim" dedi.