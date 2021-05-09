Darülaceze'de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı: Bu sene garip kaldık

4 senedir Darülaceze'de olduğunu söyleyen Tezcan Anlı ise "Alzheimer hastasıyım annemden baya geçti. Çocuklarım yok. Her şeyimi Darülaceze'ye bağışladım. Geçen senelerde burası çok dolu olurdu. Biz de çok mutlu sevinirdik. Hatta bütün yeğenlerim ve kardeşlerim gelirdi. Bu sene garip kaldık" diye konuştu. Nigar Gökçe de "Üzgünüm çünkü annem hayatta değil. Ailem yok tek başımayım. Ama ailemi Darülaceze 'de buldum. Bugün annem hayatta olmadığı için kötü geçiyor. Yoksa ben annemle hep beraberdim. Annemi bırakmamak için hiç evlenmedim" ifadelerini kullandı.