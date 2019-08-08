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Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Dünyada nadir görülen birçok hastalık var. Ancak bazıları kendilerine has özellikleriyle oldukça dikkat çekici... Bu hastalıklaradan biri de dünyanın konuştuğu Hindistanlı bir gencin yaşadığı sağlık sorununu... Nadir görülen bir hastalığa yakalanan Suresh adlı vatandaşı, yıllar süren mücadelesinin ardından hastalığı yendi. Bir diğer dikkat çeken hastalık ise ... 'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 53 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip....

Giriş Tarihi: 08.08.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 14:36
Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Bu sendrom yüzünden dayanılmaz acılar çeken Suresh'e doktorlar yardım edememişti.

Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Sendrom, yüzdeki kemiklerin aşırı büyümesinden dolayı hastaya aslan yüzüne benzeyen bir görünüm veriyor. Raporlara göre bu sendrom ancak kemiklerin alınmasıyla tedavi edilebiliyor ancak 20 yıldır Suresh'e yardım edebilen olmamıştı.

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Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip.

Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor. Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor.

Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...
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