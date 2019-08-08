Derisinin etrafını sardı! Yıllarca böyle yaşamak zorunda kaldı...

Dünyada nadir görülen birçok hastalık var. Ancak bazıları kendilerine has özellikleriyle oldukça dikkat çekici... Bu hastalıklaradan biri de dünyanın konuştuğu Hindistanlı bir gencin yaşadığı sağlık sorununu... Nadir görülen bir hastalığa yakalanan Suresh adlı Hindistan vatandaşı, yıllar süren mücadelesinin ardından hastalığı yendi. Bir diğer dikkat çeken hastalık ise Nörofibromatozis... Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 53 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip....