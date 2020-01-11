Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Google Translate günlük hayattaki diyaloglarda insanlara kolaylıklar sağlarken, kimi zaman da başa bela olabiliyor. Google Çeviri birçok cümle yapısı ve kelimede kusursuz çeviriler sunuyor ancak, bazı özel isimlerde ya da kültür farklılığı nedeniyle bazı kelimelerde gülünç hatalar yapabiliyor. Hal bölye olunca, insanlar da çeviri programı kullandığında ortaya aşağıdaki gibi ilginç ve güldüren yazılar ortaya çıkıyor...
Giriş Tarihi: 11.01.2020
21:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
21:26
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