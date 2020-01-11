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  • Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Doğrudan 'den kopyalayınca... Komik translate hataları

günlük hayattaki diyaloglarda insanlara kolaylıklar sağlarken, kimi zaman da başa bela olabiliyor. Google Çeviri birçok cümle yapısı ve kelimede kusursuz çeviriler sunuyor ancak, bazı özel isimlerde ya da kültür farklılığı nedeniyle bazı kelimelerde gülünç hatalar yapabiliyor. Hal bölye olunca, insanlar da çeviri programı kullandığında ortaya aşağıdaki gibi ilginç ve güldüren yazılar ortaya çıkıyor...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 21:26
Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

günlük hayattaki diyaloglarda insanlara kolaylıklar sağlarken, kimi zaman da başa bela olabiliyor. İnsanlar da çeviri programı kullandığında ortaya aşağıdaki gibi ilginç ve güldüren yazılar ortaya çıkıyor...

Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Alfabemizde "ü" olması kafa karıştırabiliyor

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Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Düz mantık

Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Alex'in kafası karışmış

Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Kazanın dibi işte. Hata yok

Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

İsmini "içli" koymasaymışlar

Doğrudan Google Translate'den kopyalayınca... Komik translate hataları

Gayet açık ve anlaşılır

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