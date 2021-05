Doya Doya Moda haftanın finalinde birinci ve elenen isim bugün belli oluyor. Heyecanın bir an olsun eksilmediği yeni bölümde yarışmacılar kendilerine uygun kombinler belirleyerek jüri karşısına çıktı. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?