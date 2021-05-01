Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doya Doya Moda All Star’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:11

All Star’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Tv8 ekranlarının stil yarışması 'da haftanın final heyecanı yaşandı. Yeni sezonda All Star ismiyle devam eden programda 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. Jüri üyeleri 30 Nisan Cuma puan durumlarını belirlerken izleyiciler Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi saat 16.30-17.30 arasında açıklandı.

Doya Doya Moda All Star’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

haftanın finalinde birinci ve elenen isim bugün belli oluyor. Heyecanın bir an olsun eksilmediği yeni bölümde yarışmacılar kendilerine uygun kombinler belirleyerek jüri karşısına çıktı. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda All Star’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 30 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumlar ile birinci ve elenen isim detayları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doya Doya Moda All Star’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim Betül Hanım oldu. 30 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde elenen isim Elif Hanım oldu.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU- 30 NİSAN 2021

Ferdanur

Betül

Emel

Su

Özde

Elif

Birben

DOYA DOYA MODA 29 NİSAN PUAN DURUMU

Özde Karacan 20 puan

Su Baher 17 puan

Emel Başkan 9 puan

Ferdanur Başaran 5 puan

Birben Coşkun 18 puan

Betül Böçkün 17 puan

Elif Nil Elden 15 puan

SON DAKİKA