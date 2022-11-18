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Haberler Yaşam Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:32

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda haftanın birincisi 18 Kasım 2022 tarihli son bölüm ile sorgulanmaya başladı. Son bölümlerde sevilen yarışmacı Hülya yer almazken bir önceki bölümde Aleyna, Eda, Esra ve Elisa 20 tam puan aldı. Haftanın finali ile birlikte Doya Doya moda kim elendi, kolyeyi kim aldı, birinci kim oldu soruları gündemdeki yerini aldı. "Çocukluk hayalindeki kahramana bürün" adlı konseptte renkli sahneler yaşandı. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim için heyecan dorukta. Peki, puan durumu ile bugün Doya Doya Moda kim elendi? İşte, yanıtlar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması her hafta Cuma günü farklı konseptler ile final bölümü gerçekleştiriyor. Hülya'nın yarışmada olmaması kafaları karıştırdı. Doya Doya Moda haftanın birincisi gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Kasım Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı, kolyenin sahibi kim oldu? İşte, detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda, bugün "Çocukluk hayalindeki kahramana bürün" konseptiyle haftanın finalini yapıyor. Haftanın birincisi henüz belli olmadı, Açıklandığında haberimizde olacak.

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olması.

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 18 KASIM 2022

Eda:

Esra:

Özlem:

Elisa:

Aleyna:

Ayça:

Hülya:

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
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