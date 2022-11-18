Haberler Yaşam Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı? 18 Kasım TV8 ile Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:32

Doya Doya Moda haftanın birincisi 18 Kasım 2022 tarihli son bölüm ile sorgulanmaya başladı. Son bölümlerde sevilen yarışmacı Hülya yer almazken bir önceki bölümde Aleyna, Eda, Esra ve Elisa 20 tam puan aldı. Haftanın finali ile birlikte Doya Doya moda kim elendi, kolyeyi kim aldı, birinci kim oldu soruları gündemdeki yerini aldı. "Çocukluk hayalindeki kahramana bürün" adlı konseptte renkli sahneler yaşandı. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim için heyecan dorukta. Peki, puan durumu ile bugün Doya Doya Moda kim elendi? İşte, yanıtlar…