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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:39

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar

Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel listesi yayınlandı. Türkiye'nin sıralaması ise merak konusu oldu. Global Firepower isimli internet sitesi tarafından yayımlanan listeye göre; süper güçlerin yer aldığı listede Türk ordusu ilk 10'a girmeyi başardı. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar

"Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu yanıt buldu. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesinin paylaştığı listede; aktif personel sayısı ve orduların hareket kabiliyeti bir takım faktörler dikkate alındı. Türkiye'nin listedeki sıralaması ise 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI GÜNCEL LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar

99-LETONYA

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar

97-ZAMBİYA

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