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Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
10:39
Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 sıralaması ve detaylar
Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel listesi yayınlandı. Türkiye'nin sıralaması ise merak konusu oldu. Global Firepower isimli internet sitesi tarafından yayımlanan listeye göre; süper güçlerin yer aldığı listede Türk ordusu ilk 10'a girmeyi başardı. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...