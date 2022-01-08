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Haberler Yaşam E-Okul VBS veli, öğretmen, öğrenci giriş ekranı ve giriş linki: Karne notu - sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:37

E-Okul VBS veli, öğretmen, öğrenci giriş ekranı ve giriş linki: Karne notu - sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E-Okul giriş ekranı ile sınav sonucu ve karne notu görüntüleme sayfası, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna gelinirken, en çok araştırılan konuların başında "e-Okul ile sınav sonucu, devamsızlık bilgisi ve karne notu nasıl görüntülenir?" sorusu yer alıyor. 1. Dönem yazılı ve sözlü sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapmak gerekiyor. VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi ile karne notu, yazılı ve sözlü sınav sonuçları ve ortalama notuna erişilebiliyor. Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap! İşte e okul VBS giriş ekranı!

E-Okul giriş ekranı ve VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi: Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilköğretim, orta öğretim ve lise öğrencilerinin okul verilerine internetten ulaşılabiliyor. MEB tarafından geliştirilen e-Okul VBS ile veli, öğrenci ve öğretmen öğrencinin sınav notu, karne notu, ortalaması gibi verilerine erişebiliyor. E-Okul giriş ekranı üzerinden VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi yaparak öğrencinin 1. Dönem yazılı ve sözlü sınav notu bilgisine ulaşabilirsiniz. Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap! İşte e okul giriş ekranı!

E-Okul giriş ekranı ve VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi: Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E-Okul giriş ekranı ve VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi: Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-Okul giriş ekranı ve VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi: Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E-OKUL GİRİŞ İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul giriş ekranı ve VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi: Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul'a giriş yapmak için için SABAH'ın E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranından yararlanabilirsiniz. Sayfanın en üst kısmında bulunan kırmızı butona tıklayıp E Okul Öğrenci Girişi sağlayabilirsiniz. e-Okul VBS girişi yapmanız için Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile okul numarasını girmeniz yeterlidir.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi de öğrenci girişi ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul öğretmen girişi ekranı ile sınav notları girişi ve devamsızlık eklemeleri yapılabildiği gibi, öğrenci performansları da eklenebiliyor.

E OKUL VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul giriş ekranı, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilerin de uğrak noktası durumunda. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ile veliler, çocuklarının okuldaki son durumu hakkında bilgi edinebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi, e Okul VBS giriş ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne SABAH'ın E Okul giriş ekranı üzerinden giriş sağladıktan sonra, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Daha sonra, karşınıza açılan pencerede öğrencinin not bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

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