E-Okul VBS veli, öğretmen, öğrenci giriş ekranı ve giriş linki: Karne notu - sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul'a giriş yapmak için için SABAH'ın E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranından yararlanabilirsiniz. Sayfanın en üst kısmında bulunan kırmızı butona tıklayıp E Okul Öğrenci Girişi sağlayabilirsiniz. e-Okul VBS girişi yapmanız için Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile okul numarasını girmeniz yeterlidir.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi de öğrenci girişi ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul öğretmen girişi ekranı ile sınav notları girişi ve devamsızlık eklemeleri yapılabildiği gibi, öğrenci performansları da eklenebiliyor.

E OKUL VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul giriş ekranı, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilerin de uğrak noktası durumunda. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ile veliler, çocuklarının okuldaki son durumu hakkında bilgi edinebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi, e Okul VBS giriş ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne SABAH'ın E Okul giriş ekranı üzerinden giriş sağladıktan sonra, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Daha sonra, karşınıza açılan pencerede öğrencinin not bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.