E-Okul VBS veli, öğretmen, öğrenci giriş ekranı ve giriş linki: Karne notu - sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap!

E-Okul giriş ekranı ile sınav sonucu ve karne notu görüntüleme sayfası, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna gelinirken, en çok araştırılan konuların başında "e-Okul ile sınav sonucu, devamsızlık bilgisi ve karne notu nasıl görüntülenir?" sorusu yer alıyor. 1. Dönem yazılı ve sözlü sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapmak gerekiyor. VBS veli, öğretmen, öğrenci girişi ile karne notu, yazılı ve sözlü sınav sonuçları ve ortalama notuna erişilebiliyor. Karne notu ve sınav sonucu sorgulama için MEB e-Okul giriş yap! İşte e okul VBS giriş ekranı!