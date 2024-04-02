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Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
14:36
Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 15 Ekim 2023'te meydana gelen trafik kazasında, yeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş (22) hayatını kaybettiği, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı.