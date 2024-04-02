Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise önce Kestel Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.