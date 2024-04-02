Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:36

Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da 15 Ekim 2023'te meydana gelen trafik kazasında, yeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş (22) hayatını kaybettiği, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki kaza, 15 Ekim 2023'te saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran, otomobille İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı.

Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Adem Duran'ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise önce Kestel Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.

Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Eda ve 2 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücü hakkında flaş karar: Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

SON DAKİKA