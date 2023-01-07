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Ege'deki peş peşe depremler sonrası uzman isimden korkutan sözler: Bizim tarafa doğru Tsunami gelebilir
Giriş Tarihi: 07.01.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
10:58
Ege'deki peş peşe depremler sonrası uzman isimden korkutan sözler: Bizim tarafa doğru Tsunami gelebilir
SON DAKİKA: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 1 aydır Yunanistan'ın başkenti Atina ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen depremlere dikkat çekti. Deniz altı fay araştırmalarını sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Bu depremler özellikle Karaburun Yarımadası ve Çeşme'ye 150 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşanıyor. Büyük ölçekli bir deprem olduğunda, Karaburun Yarımadası ve Kuşadası Körfezi'nde tsunami tehlikesi yaratabilir. Yunanistan tarafından 7 civarında bir deprem olursa, bizim tarafta tsunami meydana gelebilir" dedi.