Ege’deki peş peşe depremler sonrası uzman isimden korkutan sözler: Bizim tarafa doğru Tsunami gelebilir

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deniz altı faylarına dikkat çekti. DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak uzun yıllardır denizdeki fayları araştırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK da denizde çalışma yaptı. Özellikle Kuşadası ve Sığacık körfezinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve DEÜ gibi birçok üniversitenin de içinde olduğu geniş çaplı bir çalışma oldu. Çalışmanın ilk sonuçları, geçen 31 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz deprem çalıştayında da yayınlandı. Kuşadası Körfezi açıklarında 10 fayın bulunduğu da sismik yansıma kesitleriyle ortaya çıkartılmış durumda. Önemli olan buradaki faylarla karadaki fayların bağlantısıdır. Doğudan batıya uzanan bazı fayların bağlantısı da tespit edildi" dedi.