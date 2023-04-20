ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Elazığ deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Elazığ Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 20 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...