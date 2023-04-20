ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Gelen son dakika haberine göre, Elazığ'da şiddetli bir deprem oldu. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Elazığ Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 20 Nisan 2023 Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...