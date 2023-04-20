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Haberler Yaşam ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 06:14

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Elazığ deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Elazığ Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 20 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Gelen son dakika haberine göre, Elazığ'da şiddetli bir deprem oldu. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Elazığ Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 20 Nisan 2023 Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşıık 11,11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2023-04-20

Saat:01:44:07 TSİ

Enlem:38.467 N

Boylam:39.194 E

Derinlik:11.11 km

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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