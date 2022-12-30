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Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum
Giriş Tarihi: 30.12.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 00:06

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Emekli zammı 2023 hakkında araştırmalar hız kandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro sonrası emekli zammı için de son düzlüğe gelindiğini bildirdi. 5 enflasyon oranı ile emekli maaşı tablosu ortaya çıktı. Bunun yanında enflasyona bağlı olarak sosyal refah düzenlemesi de masada. Bu noktada en düşük emekli maaşı ne kadar olacak soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli maaşı zammı 2023, gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Peki, emekli zammı ne zaman yapılacak? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. Asgari ücret ve EYT'den sonra gündem memur ve emekli zammı 2023'e çevrilmiş durumda. SSK Bağkur emeklileri emekli zammı hesaplama ekranı üzerinden emekli maaşı tablosuna ulaşmak istiyor. Enflasyon oranı ve sosyal refah düzenlemesi, yeni emekli maaşını ortaya çıkacak. İşte emekli maaşı zammı son durum bilgileri…

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

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Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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