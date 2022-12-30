Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Giriş Tarihi: 30.12.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 00:06

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılır? Ocak zammı 2023 ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Emekli zammı 2023 hakkında araştırmalar hız kandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro sonrası emekli zammı için de son düzlüğe gelindiğini bildirdi. 5 enflasyon oranı ile emekli maaşı tablosu ortaya çıktı. Bunun yanında enflasyona bağlı olarak sosyal refah düzenlemesi de masada. Bu noktada en düşük emekli maaşı ne kadar olacak soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli maaşı zammı 2023, gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Peki, emekli zammı ne zaman yapılacak? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…