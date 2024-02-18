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Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
12:47
Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!
Türkiye'nin gündemine oturan olay 28 Temmuz 2023'te yaşanmıştı. İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayini basan Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen arasında silahlı kavga çıkmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 5 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak…