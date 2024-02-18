Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:47

Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

Türkiye'nin gündemine oturan olay 28 Temmuz 2023'te yaşanmıştı. İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayini basan Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen arasında silahlı kavga çıkmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 5 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak…

DHA
Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

Türkiye'yi sarsan olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde 28 Temmuz 2023 tarihinde yaşanmıştı. Saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ağır yaralanmıştı.

Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

Saldırıda öldürülen Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, Batuhan Bayındır'a ise 2 kurşun isabet ettiği anlaşılmıştı. Olaydan yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, saldırıyı gerçekleştiren Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer tutuklanmış diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Savcılıkça açılan soruşturma tamamlanmış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında fezleke hazırlayarak 12 Aralık 2023'te Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Fezlekede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA REKOR CEZA!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke üzerine şüpheliler hakkında 25 Aralık 2023'te iddianame hazırladı.

SON DAKİKA