Esenyurt tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın: 4 şüpheli için rekor ceza isteniyor!

Saldırıda öldürülen Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, Batuhan Bayındır'a ise 2 kurşun isabet ettiği anlaşılmıştı. Olaydan yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, saldırıyı gerçekleştiren Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

