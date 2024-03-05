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Eski nişanlısı Merve Küçüktekin'i kezzap dökerek yaktı: O cani hakkında karar!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:11
Eski nişanlısı Merve Küçüktekin'i kezzap dökerek yaktı: O cani hakkında karar!
Konya'da Sabit Türk eski nişanlısı Merve Küçüktekin'e 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdı. Genç kızı kezzap dökerek yaktı. Kan donduran olayda, cani Sabit Türk, 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hiçbir indirim uygulanmadan verilen 15 yıl hapis cezası aldı. Ancak Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından eksik ceza tayini nedeniyle bozulmasını kararlaştırdı. Türk, yeniden hakim karşısına çıkacak