Eski nişanlısı Merve Küçüktekin’i kezzap dökerek yaktı: O cani hakkında karar!

Mahkeme, bozma gerekçesi olarak ise, "sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK'nın 35'inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına" denildi. Sabit Türk, yeniden hakim karşısına çıkacak.