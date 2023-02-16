Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan bakım aylığı e-Devlet ve SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Bu noktada başvurularını yapan ve hak sahipliği elde eden vatandaşlar, 2023 Şubat ayı ödemeleri için evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Şubat Perşembe sorgulaması ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar.