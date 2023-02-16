Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen devlet desteği her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Bu noktada 2023 Şubat ayı evde bakım parası ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri SMS ve e devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…