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Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:35

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen devlet desteği her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Bu noktada 2023 Şubat ayı evde bakım parası ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri SMS ve e devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan bakım aylığı e-Devlet ve SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Bu noktada başvurularını yapan ve hak sahipliği elde eden vatandaşlar, 2023 Şubat ayı ödemeleri için evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Şubat Perşembe sorgulaması ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Bu kapsamda Şubat ayı ödemelerinin de 115 Şubat Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Şubat 2023: Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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