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Giriş Tarihi: 12.02.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:29

Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!

Süper spor otomobiller tasarımları, motorları, hızları ve sunduğu diğer özelliklerle her zaman dikkatleri üstüne çekiyor. Fakat böyle bir araca sahip olmak için yüksek meblağ ödemek gerekiyor. Amerika'da yaşayan bir kişi spor bir otomobil almak istiyordu, ancak ekonomik olarak gücü buna yeterli değildi. Bu yüzden çevresinden topladığı hurda parçalarıyla kendi spor arabasını yaptı. Bu araç saniyeler içinde 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor.

Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!

Jacek Mazur, çocukluğundan beridir McLaren sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Ancak Mazur'un hayalinin önündeki en büyük engel paraydı. McLaren marka bir otomobilin fiyatı milyon doları bulabiliyor. 48 yaşındaki adam, bu sebeple kendi planını uygulamaya koyuldu.

Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!

Hayalindeki McLaren'a kavuşmak isteyen Mazur, fiyatı oldukça pahalı olan McLaren modelini kendi yapmayı planladı ve bunu başardı.

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Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!

Mazur bu planını yakın çevresine açıkladığında ise bazı kişilerden destek görürken, bazıları ise böyle bir projenin başarılı olmayacağını söyledi.

Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!

Mazur, McLaren projesi için aylarca planı üstünde en ince noktaya kadar her şeyi düşündü ve hurdaya çıkmış Mercedes ve Audi araçların parçalarını topladı.

Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!

Uzun süren yorucu bir çalışmanın sonucunda ise ortaya muhteşem bir McLaren çıktı. Ev yapımı bu McLaren, 0'dan 100'e 6 saniyede çıkıyor. Jacek Mazur, McLaren projesini yaparken kare kare sosyal medyadan da paylaştı.

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