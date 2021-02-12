HaberlerYaşamEvinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!
Giriş Tarihi: 12.02.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:29
Evinde hurda parçalarından süper spor otomobil yaptı! Otomotiv devlerine taş çıkarttı!
Süper spor otomobiller tasarımları, motorları, hızları ve sunduğu diğer özelliklerle her zaman dikkatleri üstüne çekiyor. Fakat böyle bir araca sahip olmak için yüksek meblağ ödemek gerekiyor. Amerika'da yaşayan bir kişi spor bir otomobil almak istiyordu, ancak ekonomik olarak gücü buna yeterli değildi. Bu yüzden çevresinden topladığı hurda parçalarıyla kendi spor arabasını yaptı. Bu araç saniyeler içinde 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor.