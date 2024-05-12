Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

"MURAT'IM ÖLDÜ AMA BİZ DE ÖLÜ OLARAK YAŞIYORUZ"

Oğlunu kaybedeli 70 gün olduğunu söyleyen Pervin Aci, "Murat gideli yetmiş gün oldu ama bana yetmiş yıl oldu. Karanlık, hiç aydınlık yok. Gündüzüm ve gecemiz yok. 'Oğuzum, Oğuzum' diye diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşimin dediği gibi kimler geldi, kimler geçti, kimler benim yanımdaydı hiç hatırlamıyorum.

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