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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
11:25
Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne Tok ile Timur, kazadan saatler sonra ABD'ye kaçtı! Evlat acısıyla yanan Aci Ailesi ise hukuk mücadelesi başlattı. Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci'nin sözleri yürekleri dağladı: Murat'ım öldü ama biz de ölü olarak yaşıyoruz!