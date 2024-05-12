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Haberler Yaşam Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:25

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne Tok ile Timur, kazadan saatler sonra ABD'ye kaçtı! Evlat acısıyla yanan Aci Ailesi ise hukuk mücadelesi başlattı. Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci'nin sözleri yürekleri dağladı: Murat'ım öldü ama biz de ölü olarak yaşıyoruz!

İHA
Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, ailesine ait lüks araçla yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

4 kişinin ağır yaralandığı kazada, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci, kurtarılamadı. Eylem Tok ile katil oğlu Timur, kazadan saatler sonra apar topar önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı!

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

Kazanın ardından hukuk mücadelesi başlatan Aci ailesi, her fırsatta cani anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur'a "Türkiye'ye dönün, adalete teslim olun" çağrısı yaptı. Feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci, oğlu olmadan ilk anneler gününü buruk geçirdiğini anlattı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

"MURAT'IM ÖLDÜ AMA BİZ DE ÖLÜ OLARAK YAŞIYORUZ"

Oğlunu kaybedeli 70 gün olduğunu söyleyen Pervin Aci, "Murat gideli yetmiş gün oldu ama bana yetmiş yıl oldu. Karanlık, hiç aydınlık yok. Gündüzüm ve gecemiz yok. 'Oğuzum, Oğuzum' diye diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşimin dediği gibi kimler geldi, kimler geçti, kimler benim yanımdaydı hiç hatırlamıyorum.

Oğuz Murat Aci'nin ailesinin buruk anneler günü: "10 ailenin anneler gününü kutlamıyorum" | Video

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin annesinin sözleri yürekleri dağladı!

Bir buçuk yaşındaki torunum elimden tutarak babasının mezarına götürdü ve bana, 'Babaanne amin' diye söyledi. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yalnızca o 10 tane aileyi kutlamıyorum. Eşi de bir şey yapamıyor. Çocuğum baharında söndü. Muratım öldü ama biz de ölü olarak yaşıyoruz. Adalete seslenmekten yoruldum" ifadelerini kullandı.

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