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Haberler Yaşam Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:51

Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

İstanbul'da 'Fergio House' ismini verdikleri villadan müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlanırken polis operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklanan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Öte yandan SABAH, Fergio House'un çökertildiği süreçle ilgili yeni detaylara ulaştı.

Ceyhan TORLAK
Armağan YILMAZ
Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

Serhat Günay'ın aslında uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi.

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Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.

Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.

Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

'KEDİLERİM İÇİN CİHANGİR'DE BOĞAZ MANZARALI EV TUTTUM' DİYE REKLAM YAPMIŞ!

Ferhat Günay, TikTok'ta viral olan videoda Ferhat Günay, kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi kedileri için tuttuğunu iddia etmişti.

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