Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında

Serhat Günay'ın aslında uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.



