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Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:51
Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar: Partiye giriş 30 bin ile 300 bin TL arasında
İstanbul'da 'Fergio House' ismini verdikleri villadan müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlanırken polis operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklanan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Öte yandan SABAH, Fergio House'un çökertildiği süreçle ilgili yeni detaylara ulaştı.