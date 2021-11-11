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Haberler Yaşam Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 07:12

Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) annesi Fatma Yetik'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Fransa'dan dünüründen mektup geldi. Swann'ın annesi Joannie Nagat el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Fatma Yetik'in acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi.

Ceyhan TORLAK
Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

İki acılı annenin gözyaşlarının damladığı mektupta Joannie Nagat, "Bu yokluk çok zor. Bu mektup iki ailenin arasında olan bir bağ gibidir. Sizi şefkatle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. Mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Yetik, "Bu mektup hem benim hem de Joannie hanımın gözyaşlarıyla ıslandı. İki acılı anne arasında bir bağ oluştu. Mektuba en kısa zamanda cevap yazacağım" dedi.

Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

Bu arada kızının Meksika'dan kıyafetleri, eşyaları ve evlilik yüzüğünün geldiğini söyleyen Fatma Yetik, "Kızımdan kalan son hatıralar olan kıyafetlerine hem sarılıyorum hem de kokluyorum. Böyle hasret gideriyorum" dedi.

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Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

Sosyal sorumluluk projeleri için sık sık yurt dışına seyahat eden Arzu Nena Butt, Bali'de tanıştığı Fransız grafiker Swann Nagat ile Meksika'da evlenmeye karar verdi. Nikah öncesi 21 Haziran'da Arzu ve Swann tören öncesi kiraladıkları araç ile Meksika çikolatası ve kahvesinden almaya gitti.

Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

Çikolata müzesinden kahve ve çikolata aldıktan sonra dönüşe geçen çiftin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan 19 yaşındaki aşırı süratli Meksikalı sürücünün kullandığı cip ile çarpıştı. Arzu ile Swann olay yerinde yaşamını yitirdi. Arzu Nena Butt'un cenazesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

DÜNÜRÜNDEN MEKTUP GELDİ

Büyük üzüntü yaşayan acılı anne Fatma Yetik'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktan aynı acıyı paylaştığı dünüründen sürpriz bir mektup geldi. Swann Nagat'ın annesi Joannie Nagat, el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Yetik ile acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi

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