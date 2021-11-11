HaberlerYaşamFransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:10Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 07:12
Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı
Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) annesi Fatma Yetik'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Fransa'dan dünüründen mektup geldi. Swann'ın annesi Joannie Nagat el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Fatma Yetik'in acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi.