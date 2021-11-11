Fransız dünürden ağlatan mektup: İki annenin gözyaşları mektuba damladı

İki acılı annenin gözyaşlarının damladığı mektupta Joannie Nagat, "Bu yokluk çok zor. Bu mektup iki ailenin arasında olan bir bağ gibidir. Sizi şefkatle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. Mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Yetik, "Bu mektup hem benim hem de Joannie hanımın gözyaşlarıyla ıslandı. İki acılı anne arasında bir bağ oluştu. Mektuba en kısa zamanda cevap yazacağım" dedi.