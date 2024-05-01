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Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:37
Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?
Gabonlu Dina'nın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan vatandaşı üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümünden saatler önce sokakta koştuğu anların araştırılması gerektiğini vurguladı. "Biri, kış mevsiminde gecenin 11'inde nasıl olur da koşarak kaçar? Bu mümkün mü? Hiç kimse öyle dışarı çıkmaz. Bu kaçışı araştırılmalı" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları…