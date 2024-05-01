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Haberler Yaşam Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:37

Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?

Gabonlu Dina'nın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan vatandaşı üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümünden saatler önce sokakta koştuğu anların araştırılması gerektiğini vurguladı. "Biri, kış mevsiminde gecenin 11'inde nasıl olur da koşarak kaçar? Bu mümkün mü? Hiç kimse öyle dışarı çıkmaz. Bu kaçışı araştırılmalı" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları…

DHA
Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?

Gabonlu Dina'nın ölümünde yeni gelişmeler yaşandı... Karabük'te 26 Mart 2023 tarihinde Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkinde Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenine rastlandı.

Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?

Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı.

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Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?

Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar ise 4'üncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Dina'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi.

Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Dursun Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Cinsel istismar' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni talep: Gecenin 11’inde nasıl olur bu mümkün mü?

3 DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Dava kapsamında bugüne kadar 3 duruşma görüldü. Son duruşmada, genç kızın ailesinin avukatları, Dina'nın yalın ayak koşarak kaçtığı apartmanda keşif yapılmasını ve soruşturma aşamasında haklarında takipsizlik kararı verilen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, aksi takdirde en azından tanık olarak mahkemede dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise talepleri reddetti. Duruşma, Dursun Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek eksikliklerin giderilmesi için 5 Ağustos'a ertelendi.

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