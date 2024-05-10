Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:12

Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın son günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, on altın bileziği kim kazandı, kim elendi, 10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu

Bugün 1385.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1385. BÖLÜM
Zeynep hakkında konuşan kişi kim?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 10 bileziğin sahibi kim oldu, elenen isi kim? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA'YA KİM VEDA EDECEK?
Gelinim Mutfakta'da veda eden isim puan durumuna göre belli olacak.

SON DAKİKA