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Haberler Yaşam Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 17:03

Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 1 Nisan 2023 akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna usta sanatçı Ayten Uncuoğlu dahil oldu. Uncuoğlu, dizide huzurevine yerleşen Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterine hayat verecek ve 91. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı Azize kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu hayatı ve kariyeri.

Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Gönül Dağı Azize kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Gönül Dağı dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin kadrosuna usta oyuncu Ayten Uncuoğlu katıldı. Uncuoğlu, dizide 5 yıldır huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize karakterini canlandıracak. Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra memleketi Gedelli'yi ve ailesini terk eden Dişçi Musa ile Azize arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı Azize'yi canlandıran Ayten Uncuoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

AYTEN UJNCUOĞLU GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE!

Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın kadrosuna usta sanatçı Ayten Uncuoğlu dahil oldu.

Uncuoğlu, dizide geçtiğimiz bölümde kasabasından ayrılarak huzurevine yerleşen Dişçi Musa'nın arkadaşı 'Azize' karakterini canlandıracak.

Usta oyuncu, 1 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek 91. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Azize karakteri 5 yıldır huzurevinde yaşıyor. Çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize, ilk bölümde gizemini koruyacak.

Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra memleketi Gedelli'yi ve ailesini geride bir veda mektubu bırakarak terk eden Dişçi Musa ile Azize arasında güçlü bir dostluk mu oluşacak? İzleyip göreceğiz.

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Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

AYTEN UNCUOĞLU KİMDİR?

24 Mayıs 1946 tarihinde Eskişehir2de dünyaya gelen Ayten Uncuoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk defa 1988'de Bir Tren Yolculuğu adlı filmde görünen sanatçı, asıl çıkışını ise 1996-2001 yılları arasında yayımlanan Çılgın Bediş ile yapmıştır.

Bu dizide okul müdiresini canlandıran sanatçı, daha sonra, 2004-2006 yılları arasında yayımlanan Aliye adlı dizide oynamıştır.

2008'de Aşk Tutulması isimli sinema filminde oynamıştır. Sanatçı 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide Mine'nin anneannesi rolünü oynadı ve bu dizide iyi karakterli birini canlandırdı.

Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TİYATRO OYUNLARI

Bayrak (oyun) (Berkun Oya) - Krek - 2008
Allı ile Güllü (Ayme Marcel ve Helene Hilly) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968
Küçük Prens (Exupery) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Çöküş Üçlemesi (Tennessee Willams)- Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi - 2015

Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

FİLMOGRAFİSİ

Gönül Dağı - 2023 - Azize
O Kız - 2022-2023 - Fatma
Kırmızı Oda - 2021
Zümrüdüanka - 2020-2021 - Azimet Demirkan [2]
Avlu, 2019, Safiye
Meryem, 2017-2018, Nurten Sahin
Aşk ve Mavi, 2017, Saadet
Hanım Köylü, 2016
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Anne
20 Dakika - 2013
Usta - 2009
Eve Dönüş
Kavak Yelleri - 2007-2011 - Ayşe Seven
Aliye - 2004-2006
Haziran Gecesi
Dadı
Çılgın Bediş [3]
Hangimiz Sevmedik (Şener ve Münir'in halaları)-Adalet Hala
Derya Deniz - Börülce babanne

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