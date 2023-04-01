Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 1 Nisan 2023 akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna usta sanatçı Ayten Uncuoğlu dahil oldu. Uncuoğlu, dizide huzurevine yerleşen Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterine hayat verecek ve 91. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı Azize kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu hayatı ve kariyeri.