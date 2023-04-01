Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı’nın Azize’si Ayten Uncuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Gönül Dağı Azize kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Gönül Dağı dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin kadrosuna usta oyuncu Ayten Uncuoğlu katıldı. Uncuoğlu, dizide 5 yıldır huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize karakterini canlandıracak. Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra memleketi Gedelli'yi ve ailesini terk eden Dişçi Musa ile Azize arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı Azize'yi canlandıran Ayten Uncuoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…