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Haberler Yaşam Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:42

Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 40 bin personel alımı yapılacağı bildirildi. Bakanlık bünyesindeki bu alımlara başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş "2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya yönelik açıklama son olarak Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Mülakatsız olarak yapılacak olan alımlarda detaylar belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağolımı belli oldu mu? İşte konuya dair tüm detaylar...

Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesine yapılacak alımlarda şimdi gözler yayımlanacak olan kılavuza çevrildi. Bakan Koca "Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

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Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Gözler Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı kılavuzunda! 2021 Sağlık Bakanlığı 40 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

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