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Haberler Yaşam Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 09:28

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler, her yıl ekim ayında Green Card başvuru nasıl yapılır sorusunu soruyor. 5 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, bir süre daha devam edecek. Vatandaşlar, Green Card başvuru ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Hatalı başvurular yüzünden geçen sene pasaport arandığı için, 2022 Green Card başvuru şartları neler, Green Card pasaport şartı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman? İşte detaylar…

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Green Card başvuru şartları 2022, başvuruların 5 Ekim 2022 tarihinde başlamasıyla birlikte sıklıkla aratılmaya başlandı. ABD'de ikamet etmek isteyenler, Green Card başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Green Card başvuru ücreti vatandaşların ilgi odağı olurken, Green Card çekiliş sonuçları da sıklıka yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

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