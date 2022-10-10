Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler, her yıl ekim ayında Green Card başvuru nasıl yapılır sorusunu soruyor. 5 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, bir süre daha devam edecek. Vatandaşlar, Green Card başvuru ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Hatalı başvurular yüzünden geçen sene pasaport arandığı için, 2022 Green Card başvuru şartları neler, Green Card pasaport şartı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman? İşte detaylar…