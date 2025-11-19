GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın yatırımcıları yeni işlem gününde fiyatları mercek altına aldı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları güncel rakamlarıyla dikkat çekiyor. Peki, piyasalardaki dalgalanma ile altın fiyatları nasıl şekilleniyor? İşte, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altın fiyatları...