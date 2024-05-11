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Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
12:38
Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...
Bir terapist karşımızdaki kişinin güvenilmez olduğunu gösteren uyarı işaretlerini sosyal medya hesabında tek tek sıraladı. Uzman bir isim olan terapist Bernadette Purcell ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken güvenilmez insanların beş bileşenini özetledi.