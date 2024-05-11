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Haberler Yaşam Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 12:38

Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...

Bir terapist karşımızdaki kişinin güvenilmez olduğunu gösteren uyarı işaretlerini sosyal medya hesabında tek tek sıraladı. Uzman bir isim olan terapist Bernadette Purcell ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken güvenilmez insanların beş bileşenini özetledi.

Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...

İşte dikkat etmeniz gereken o 5 özellik…

Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...

BAHANELER ÜRETİRLER

Purcell ilk olarak 'eylemleri için bahaneler üreten' ve sorumluluk almayı reddeden kişilere karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

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Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...

BAŞKALARINI SUÇLARLAR

Güvenilmez bir kişinin 'kendilerini içinde buldukları durumlar için başkalarını suçlayacağını' belirtti.

Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...

Terapist önceki bir videoda sorumluluk almayan birinin 'her şeyi bir saldırı olarak gördüğünü' ve 'koşullara boyun eğeceğini' söylemişti.

Güvenilmez insanların 5 ortak özelliği! Gördüğünüz anda arkanıza bakmadan kaçın...

Duygularınızı incittiklerini sakince söylediğinizde bu tip kişilerin vereceği tepkilere dair örnekler de verdi.

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