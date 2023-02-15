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Haberler Yaşam Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:25

Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

Hac kura tarihleri 2023 ile ilgili araştırmalar sürüyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen felaketin ardından milli yas ilan edildi, deprem bölgesinde ise 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. Öte yandan ön kayıt işlemleri 5-31 Ocak tarihleri arasında tamamlanan hac kuraları ile ilgili de bir son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilmesi planlanan kuralar ertelendi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ve konu ile ilgili tüm merak edilenler...

Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası gözler Hac kuralarına çevrildi. Ön başvurular 5-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilirken kura çekilişi ise 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş depremi nedeniyle kura çekiminin ertelendiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası binlerce hacı adayı, ''2023 Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, Diyanet hac kura tarihleri açıklaması ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi.

Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

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