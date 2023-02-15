Haberler Yaşam Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? Diyanet’ten açıkladı!

Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:25

Hac kura tarihleri 2023 ile ilgili araştırmalar sürüyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen felaketin ardından milli yas ilan edildi, deprem bölgesinde ise 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. Öte yandan ön kayıt işlemleri 5-31 Ocak tarihleri arasında tamamlanan hac kuraları ile ilgili de bir son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilmesi planlanan kuralar ertelendi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ayın kaçında? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ve konu ile ilgili tüm merak edilenler...