Haberler Yaşam İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:38

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

Akyasan Ailesi, içi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladı. Durumu fark edince Gaziantep'e giderek altınların peşine düşen aile üyeleri, "Altınları bulan biri gönderirse çok iyi olur. Umudumuz var" ifadelerini kullandı. İşte ilginç olayın detayları