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Haberler Yaşam İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:38

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

Akyasan Ailesi, içi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladı. Durumu fark edince Gaziantep'e giderek altınların peşine düşen aile üyeleri, "Altınları bulan biri gönderirse çok iyi olur. Umudumuz var" ifadelerini kullandı. İşte ilginç olayın detayları

Özgür ÖZDEMİR
İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürmeye başladılar…

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

Trabzon Sürmene'de oturan Akyasan Ailesi depremzedelere yardım etmek için hazırladıkları ve içinde ayakkabı, mont, kazak gibi eşyaların bulunduğu poşeti yardım toplama merkezine bıraktı.

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İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

ALTIN AYAKKABININ İÇİNDEYDİ
4 gün sonra yaklaşan düğünleri için biriktirdikleri altınlara bakmak isteyen Akyasan ailesi altınların saklandığı ayakkabıyı da depremzedelere gönderdiklerini fark etti.

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

Yardımların ulaştığı Gaziantep'e giden Dursun Akyasan, altınların izini sürse de bir sonuca ulaşamadı.

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yolladılar: Dedektif gibi iz sürüyorlar!

Gaziantep'te durumu emniyet güçlerine bildiren Akyasan, 19 Temmuz'da oğlunun düğünü içini biriktirilen altınlardan gelecek umutlu haberi bekliyor.

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