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Haberler Yaşam İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 06:49

İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

2022 Ramazan ayı bu akşam kılınan ilk teravih namazı ile birlikte resmen başladı. Sırada sahur ve iftar var. Cumayı cumartesiye bağlayan gece ilk sahur için kalkacak Müslümanlar, 2 Nisan cumartesi gününü oruçlu olarak geçirecek. Akşam ezanıyla birlikte açılacak olan ilk oruçlar için iftar sofraları hazırlanmaya başladı. Bu noktada iftar duası okunuşu ve anlamı gündemde. İlk oruçlarını eda eden müminler; "iftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ibadetle dolu geçirilecek ramazan ayı için iftar duası okunuşu ve anlamı

İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

11 ayın sultanı Ramazan, Türkiye'nin ve Dünyanın dört bir yanında coşkuyla karşılandı. İlk sahura saatler kala sahur ve iftar sofraları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde geçireceği Ramazan ayı Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile birlikte oruç ibadetini de beraberinde getirdi. İlk iftar 2 Nisan Cumartesi akşam ezanı ile yapılacak. Gündemde iftar duası okunuşu ve anlamı var. Peki, İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, iftar duası nasıl yapılır? İşte iftar sofrası duası…

İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

İFTAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Okunuşu:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

Yemek Sonrası Dua

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?
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