Haberler Yaşam İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

Giriş Tarihi: 02.04.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 06:49

İftar duası okunuşu ve anlamı! İftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir, oruç açmadan önce hangi dualar okunur?

2022 Ramazan ayı bu akşam kılınan ilk teravih namazı ile birlikte resmen başladı. Sırada sahur ve iftar var. Cumayı cumartesiye bağlayan gece ilk sahur için kalkacak Müslümanlar, 2 Nisan cumartesi gününü oruçlu olarak geçirecek. Akşam ezanıyla birlikte açılacak olan ilk oruçlar için iftar sofraları hazırlanmaya başladı. Bu noktada iftar duası okunuşu ve anlamı gündemde. İlk oruçlarını eda eden müminler; "iftar sofrasında okunacak dualar ve sureler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ibadetle dolu geçirilecek ramazan ayı için iftar duası okunuşu ve anlamı…