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İkinci Edanur Gezer skandalı: Başakşehir’de çocukların boğulduğu gölet İSKİ’nin çıktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
14:01
İkinci Edanur Gezer skandalı: Başakşehir’de çocukların boğulduğu gölet İSKİ’nin çıktı!
CHP'li İBB'nin ihmalkarlığı 5 yaşındaki Edanur Gezer'i hayattan kopardı. Dün ise Başakşehir'de 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed'in boğulduğu gölet İSKİ'ye ait çıktı! Bölge sakinlerinden Mehmet Aydın, "Burada İBB hiçbir önlem almadı. Etrafı çevrilmedi" ifadelerini kullandı.