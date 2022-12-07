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Haberler Yaşam İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:43

İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?

TBMM'ye sunulan imar affı ya da imar barışı olarak adlandırılan yasa teklifi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. On binlerce hane sahibini ilgilendiren imar barışı affı çıkarsa, gereken şartları karşılayabilen vatandaşlar bu aftan faydalanacak. 11 Ekim'de komisyona sevk edilen 2022 yılı içinde teklifin kabul edilip yürürlüğe alınıp alınmayacağı merak edilirken, imar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi sorular yanıt arıyor. Peki İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?

İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?

İmar affı barışı hakkındaki son dakika açıklamalar milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. TBMM'ye sunulan teklife ilişkin pek çok kişi imar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi sorularla araştırma yapıyor. Peki, 2022 yeni imar affı nedir, yasa teklifi kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar…

İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.

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İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?

İMAR AFFI HANGİ YILLARDA ÇIKMIŞTI?

– 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa

– 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa

– 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa

– 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa

– 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa

– 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa

– 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa

İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.

İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?
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