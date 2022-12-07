TBMM'ye sunulan imar affı ya da imar barışı olarak adlandırılan yasa teklifi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. On binlerce hane sahibini ilgilendiren imar barışı affı çıkarsa, gereken şartları karşılayabilen vatandaşlar bu aftan faydalanacak. 11 Ekim'de komisyona sevk edilen 2022 yılı içinde teklifin kabul edilip yürürlüğe alınıp alınmayacağı merak edilirken, imar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi sorular yanıt arıyor. Peki İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, yasa kimleri kapsıyor, meclisten geçti mi?