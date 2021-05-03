Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İSG sınavı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ÖSYM ile İSG ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:09

ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ile yapılacak?

'na katılım gösterecek adaylar tarihi ile ilgili sorgulamalarına başladı. tarafından her yıl belli tarihlerde gerçekleştirilen sınavlar koronavirüs sebebiyle ertelenince gözler İSG sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine çevrildi. Uzun süredir sınava çalışan vatandaşlar konuya yönelik olarak yapılacak, , ertelendi mi, iptal mi gibi sorulara yanıt arıyor. Adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Buna göre; İSG sınavı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ÖSYM ile yapılacak?

İSG sınavı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ÖSYM ile İSG ne zaman yapılacak?

tarafından gelen son duyuruya göre tarihi ile ilgili değişiklik yapıldı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında tek tek ertelenen sınavların ardından gözler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve 'na çevrilmişti. Bu doğrultuda yapılacak, ertelendi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından uygulanacak 2021 İSG sınavı için heyecan başlarken sorusu yanıt buldu.

İSG sınavı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ÖSYM ile İSG ne zaman yapılacak?

İSG SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Binlerce vatandaş için gözünü tarafından gelecek açıklamaya çevirmişti. İSG sınav tarihi ileri bir tarihe ertelendi.

İSG sınavı 30 Mayıs 2021 Pazar günü uygulanacak.

İSG NE ZAMAN?

9 Mayıs'ta yapılması planlanan İSG sınavı 30 Mayıs 2021 Pazar günü uygulanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSG sınavı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ÖSYM ile İSG ne zaman yapılacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara'da yapılabilecektir. İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100'ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktır.

Sorular ekte yer alan Temel Eğitim Müfredatı Konularından hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru yer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem "teknik" hem de "mevzuat" başlığı altında değerlendirilebilecektir.

İSG sınavı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi? 2021 ÖSYM ile İSG ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA