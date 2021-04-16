İşte balık katili! Antalya’da alarm verildi

Turizm sezonu öncesi bölgedeki aslan balığı popülasyonu izlemek için ekibiyle birlikte falezler bölgesine dalış yaptığını aktaran Alemdar, "Görseli güzel ve hızlı büyüyen bir canlı. Fakat yaşadığı bölgede üreyen diğer balıkların yumurtalarını ve yavrularını yediği için bölge habitatına zarar veriyor, diğer türleri ciddi tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda tropik bir tür ve zehirli. Etkileşimde bulunduğu bir insanda çok yüksek acı, ateş, kusma, baş ağrısı ve ishal gibi etkileri oluyor. Birçok ülkede aslan balığı tüketiliyor. Eti zehirli olmadığı için avcılığı yapılarak yeniliyor" dedi.



