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Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 15:04

İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

Kara ve hava kuvvetleri kadar deniz kuvvetleri de ülkeler için önemli bir caydırıcı güç... ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesine Türkiye damga vurdu. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede; hucümbot, denizaltı, yardımcı sınıf gemiler gibi platformların sayısı sıralamada etkili oldu. Öte yandan denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi de paylaşıldı. İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi...

İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri 2023 listesi ve denizaltının hakimi ülkeler açıklandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi...

İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

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İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

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