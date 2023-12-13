Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 15:04

İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi! Türkiye listeye damga vurdu

Kara ve hava kuvvetleri kadar deniz kuvvetleri de ülkeler için önemli bir caydırıcı güç... ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesine Türkiye damga vurdu. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede; hucümbot, denizaltı, yardımcı sınıf gemiler gibi platformların sayısı sıralamada etkili oldu. Öte yandan denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi de paylaşıldı. İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi...